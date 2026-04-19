تكنولوجيا: Keychron تطلق فأرتي الألعاب G4 و G5 بتصميم خفيف ومستشعر فائق الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Keychron توسيع تشكيلتها المميزة من ملحقات الألعاب بإضافة فأرتي G4 و G5 الجديدتين إلى سلسلة G الخاصة بها، لتنضما بذلك إلى إصدار G3 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. وتتميز هذه الإصدارات الجديدة بتصميم متماثل وخفيف الوزن يرضي طموحات اللاعبين، مع دعم لمعدل استطلاع فائق يبلغ 8 آلاف هرتز لضمان استجابة لحظية لا مثيل لها. وتشترك الفأرتان في توفير خيارات اتصال ثلاثية الأوضاع تشمل الاتصال السلكي واللاسلكي عبر تردد 2.4 جيجاهرتز بالإضافة إلى تقنية البلوتوث، وتعتمدان على مستشعر PixArt 3950 المتطور الذي يقدم دقة مذهلة تصل إلى 30 ألف نقطة في البوصة مع زمن انتقال منخفض جداً يبلغ 0.41 مللي ثانية في وضع الاتصال اللاسلكي.

ورغم التشابه الكبير في المواصفات الأساسية، يبرز كل إصدار بلمساته الخاصة، حيث يأتي طراز G4 بوزن يبلغ 55 جراماً ليكون الأثقل بين الإصدارات الجديدة ولكنه يظل خفيفاً جداً بمعايير أجهزة الألعاب، ويتميز بوجود أزرار مخصصة في الأسفل لتعديل الدقة ومعدل الاستطلاع مباشرة دون الحاجة للبرامج. أما طراز G5 فيرتقي بتجربة الاستخدام من خلال الاعتماد على هيكل متين من ألياف الكربون يخفض وزنه إلى 43 جراماً فقط، مع سطح محفور بنمط قرص العسل لضمان قبضة محكمة ومريحة. ويحتوي كلا الطرازين على بطارية تبلغ سعتها 500 مللي أمبير، حيث يوفر طراز G4 تشغيلاً يصل إلى 130 ساعة بمعدل استطلاع 1000 هرتز، بينما يتفوق طراز G5 بفضل وزنه الأخف ليقدم ما يصل إلى 153 ساعة من التشغيل المتواصل على نفس الإعدادات.

وفيما يتعلق بالأسعار والخيارات الجمالية، تستهدف Keychronأذواقاً محددة من خلال توفير كل طراز بلون واحد فقط. ويتألق طراز G4 بجمالية كلاسيكية مستوحاة من أجهزة فاميكوم القديمة باللون الأبيض، ويتوفر بسعر يبلغ 80 دولاراً أمريكياً عبر الموقع الرسمي. وفي المقابل، يأتي طراز G5 الحصري باللون الأسود الكربوني الأنيق الذي يعكس طبيعة المواد المستخدمة في تصنيعه، ويتوفر بسعر يبلغ 110 دولارات أمريكية، ويمكن للمستخدمين المهتمين شراء كلا الإصدارين مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Keychronلتجربة مستوى جديد من التحكم والأداء في ألعابهم المفضلة.