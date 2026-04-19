تكنولوجيا: موتورولا توسّع برنامج Android 17 التجريبي ليصل إلى عدد أكبر من المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لتوسيع برنامج Android 17 التجريبي هذا العام ليشمل عددًا أكبر من الأجهزة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد إطلاق جوجل أول نسخة تجريبية من النظام في فبراير.

وأضافت الشركة عدة هواتف جديدة إلى قائمة الأجهزة المؤهلة، إلى جانب Motorola Edge (2025) وMoto G57 وMoto G57 Power. وتشمل القائمة المحدثة أجهزة مثل Razr+ (2025) وRazr+ (2024)، إضافة إلى Razr 50 Ultra في عدة مناطق، وكذلك Edge 50 Ultra في أسواق مختلفة.

وتؤكد موتورولا أن المقاعد المتاحة للمشاركة محدودة، لذا يُنصح الراغبون في تجربة Android 17 بالتسجيل مبكرًا عبر موقع مجتمع موتورولا الرسمي. كما تشير الشركة إلى أن النسخة التجريبية قد تحتوي على أخطاء ومشكلات في الاستقرار، ما قد يجعلها غير مناسبة للاستخدام اليومي.

