تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تقدم أول شرائح MacBook أقل من 1 نانومتر في 2029

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشارت خطط TSMC المستقبلية إلى توجه الشركة نحو تطوير معالجات أقل من 1 نانومتر خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يمهد لاستخدامها في أجهزة MacBook من أبل بحلول عام 2029.

ووفقًا لتقرير حديث، تستهدف TSMC بدء الإنتاج التجريبي لتقنية أقل من 1 نانومتر في عام 2029، وذلك بعد الانتقال إلى عقدة 1.4 نانومتر المقرر دخولها مرحلة الإنتاج الكمي في 2028. ومن المتوقع أن توفر هذه التقنية تحسنًا يصل إلى 30% في كفاءة الطاقة والأداء.

ولتحقيق هذا الهدف، تخطط الشركة للاعتماد على منشأة Tainan A10 إلى جانب مصانع P1 وP4، مع قدرة إنتاج أولية تبلغ نحو 5000 رقاقة شهريًا. وتشير التوقعات إلى أن هذه الشرائح قد تتيح تصميم أجهزة MacBook أنحف من أي وقت مضى.

وتظل أبل المرشح الأبرز للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة، نظرًا لعلاقتها القوية مع TSMC واعتمادها المبكر على أحدث عمليات التصنيع. كما يُرجح أن تسعى الشركة للحصول على أولوية أو حصرية في استخدام هذه الشرائح، حتى مع ارتفاع تكلفتها.

ومع ذلك، يواجه الوصول إلى معالجات أقل من 1 نانومتر تحديات تقنية كبيرة، إذ يتعين على TSMC أولًا تثبيت تقنيات 1.6 نانومتر و1.4 نانومتر قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. لذلك تبقى هذه الخطط طموحة لكنها تعتمد على نجاح المراحل السابقة.

