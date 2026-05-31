تكنولوجيا: Acer تكشف عن حاسب جديد لمنافسة MacBook Air بمعالج Snapdragon حديث وسعر أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer رسميًا عن الحاسب المحمول Aspire Go 15 الجديد، والذي تستهدف من خلاله تقديم بديل اقتصادي لأجهزة MacBook Air، مع تصميم نحيف ومواصفات مناسبة للفئة المتوسطة.

ويعتمد الحاسب على معالج Snapdragon C-Series الجديد ثماني النواة، والمصمم خصيصًا للأجهزة منخفضة التكلفة، مع خيارات تصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بينما قد تتوفر بعض النسخ بذاكرة 4 جيجابايت.

وزودت Acer الجهاز بشاشة قياس 15.6 بوصة بدقة Full HD ونسبة عرض 16:9، إلى جانب بطارية بسعة 53 واط/ساعة لتوفير عمر استخدام طويل.

وفيما يتعلق بالمنافذ، يضم Aspire Go 15 منفذ USB-A ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ سماعات 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذي USB-C كاملَي الوظائف. كما يدعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.4 للاتصال اللاسلكي.

ورغم أن Acer لم تكشف السعر النهائي بعد، تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيطرح بسعر يبدأ من نحو 399 دولارًا، مع إعلان تفاصيل التوفر في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

