تكنولوجيا: Vertu تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بإطلاق AlphaFold المزود بمساعد Hermes AI الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vertu أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب ضمن تاريخها تحت اسم AlphaFold، مع تركيز كبير على مزايا الذكاء الاصطناعي والإنتاجية إلى جانب المواد الفاخرة التي تشتهر بها العلامة.

ويأتي الهاتف بشاشة خارجية قياس 6.53 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.05 بوصة، بينما يعتمد على مساعد الذكاء الاصطناعي Hermes AI القادر على تلخيص المستندات وتحليل البيانات وإدارة المهام عبر أكثر من 70 تطبيقًا مختلفًا.

كما تدعم المنصة خدمات Vertu التقليدية، بما في ذلك خدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة، بالإضافة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية للحفاظ على التواصل خارج نطاق الشبكات الخلوية.

ويعمل AlphaFold بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب شريحة أمان مستقلة لحماية البيانات الحساسة والمفاتيح المشفرة، مع قيود تمنع الذكاء الاصطناعي من تنفيذ العمليات المالية أو تعديل المعلومات المهمة دون موافقة المستخدم.

وزودت Vertu الهاتف ببطارية سيليكون-كربون بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة وكاميرا للتقريب.

أما من ناحية التصميم، فتتوفر نسخ مصنوعة من الجلد الفاخر أو جلد التمساح، إلى جانب إصدارات مزينة بالذهب عيار 18 قيراطًا والألماس، ما يرفع سعر بعض الطرازات إلى أكثر من 34 ألف دولار، بينما يبدأ سعر النسخة الأساسية من نحو 6880 دولارًا.

المصدر