تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Win Turbo ببطارية ضخمة 10000 مللي أمبير وهيكل متين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتف Win Turbo الجديد في الصين، ليكون أحدث أفراد سلسلة Win، مع تركيز أكبر على عمر البطارية والتحمل بدلًا من الأداء الفائق الموجود في الطرازات الأخرى.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 8500 الأقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بمعالجات Snapdragon المستخدمة في هواتف Win وWin RT، ما يجعله خيارًا موجهًا للمستخدمين الباحثين عن استخدام طويل دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

وزودت Honor الهاتف بشاشة OLED قياس 6.79 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 5 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويبرز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، وتؤكد Honor إمكانية شحنها بالكامل خلال نحو 90 دقيقة.

كما يتميز Win Turbo بمتانة عالية، حيث يحمل تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار، ما يمنحه قدرة إضافية على تحمل الظروف القاسية مقارنة بالهواتف التقليدية.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق، ويبدأ سعره في الصين من 2699 يوان للنسخة الأساسية.

