تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق حاسوبين لوحيين جديدين من سلسلة Legion في مايو القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت لينوفو مستعدة أخيراً لإطلاق الجيل الجديد من حواسيبها اللوحية المخصصة للألعاب كخليفة لجهاز Legion Y900 الذي تم الإعلان عنه قبل بضع سنوات، ولكن هذه المرة ستوفر لينوفو خيارين بأحجام مختلفة للمستخدمين عند طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق خلال شهر مايو من العام الجاري 2026. وتأتي هذه الخطوة السريعة بعد مرور شهر واحد فقط من إصدار لينوفو لحاسوبها اللوحي Legion Y700 من الجيل الخامس، لتوسع بذلك تشكيلتها من الأجهزة الذكية بحاسوبين جديدين يحملان اسم Legion Y900 11 و Legion Y900 13 بأحجام شاشات أكبر من الإصدارات السابقة، حيث سيتم الكشف عنهما رسمياً في التاسع عشر من شهر مايو إلى جانب مجموعة أخرى من المنتجات الجديدة تحت علامتي لينوفو وموتورولا.

وقد رافق إعلان لينوفو صورة تشويقية للحاسوبين اللوحيين تكشف عن بعض الميزات المهمة، حيث يظهر بوضوح أن كلا الجهازين سيأتيان مع حافظة حماية مدمجة بلوحة مفاتيح لتسهيل مهام الكتابة والإنتاجية. وأكدت التسريبات والصور أن الإصدار الأصغر سيدعم استخدام القلم الذكي، ورغم عدم ظهوره في الصور، فمن المرجح جداً أن يدعم الإصدار الأكبر هذا القلم أيضاً. وفيما يخص قدرات التصوير، أظهرت الصورة التشويقية أن جهاز Legion Y900 13 سيضم كاميرا خلفية مزدوجة، بينما أشارت تسريبات سابقة ظهرت في بداية هذا الشهر إلى أن الإصدار الأصغر سيكتفي بكاميرا خلفية واحدة، وفي حين لم تشارك لينوفو أي مواصفات تقنية دقيقة حتى الآن، فمن المتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات والإعلانات التشويقية الرسمية للكشف عن المواصفات الأساسية مع اقتراب موعد الإطلاق.

ولا يزال من غير المعروف حتى هذه اللحظة ما إذا كانت سلسلة حواسيب Legion Y900 الجديدة ستحظى بإطلاق عالمي واسع النطاق على غرار ما حدث مع جهاز Legion Y700 من الجيل الخامس والذي تم طرحه خارج الأسواق الصينية تحت اسم Legion Tab Gen 5. ومع ذلك، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الإصدار السابق من السلسلة قد حصل بالفعل على إطلاق دولي تحت اسم تجاري مختلف وهو Lenovo Tab Extreme، فإنه لا يمكن استبعاد احتمالية إطلاق هذه الطرازات الجديدة في الأسواق العالمية قريباً لتلبية طلبات المستخدمين ومنافسة الأجهزة اللوحية الرائدة الأخرى المتاحة حالياً.