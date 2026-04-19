تكنولوجيا: شاومي تعلن عن سماعات Redmi Buds 8 الاقتصادية بإلغاء ضوضاء قوي وتصميم مريح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن أحدث إصداراتها في عالم الصوتيات بإطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Redmi Buds 8 التي تأتي لتنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع تقديم ميزات متطورة. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه السماعات المنتظرة في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري لعام 2026، وذلك بالتزامن مع الكشف عن هاتف K90 Max الجديد وتشكيلة حواسيب Redmi المحمولة المزودة بمعالجات Panther Lake. ورغم أن شاومي لم تشارك ورقة المواصفات الكاملة حتى الآن، إلا أن الإعلانات التشويقية الحديثة كشفت عن التفاصيل الأساسية التي تجعل هذه السماعات خياراً جذاباً للمستخدمين الباحثين عن الجودة بسعر مناسب.

وتبرز ميزة الإلغاء النشط للضوضاء كأهم ما يميز هذه السماعات الاقتصادية، حيث تدعم إلغاء الضوضاء بمقدار 50 ديسيبل مع نطاق ترددي واسع يبلغ 4 كيلوهرتز لضمان تجربة صوتية غامرة وعزل فعال للضجيج المحيط حتى في البيئات الصاخبة أو المليئة بالتحديات الصوتية. وإلى جانب العزل القوي، أكدت شاومي تزويد السماعات بمحرك ديناميكي عالي الأداء بحجم 11 ملم ليقدم جودة صوت فائقة النقاء، وكل ذلك يأتي داخل تصميم مريح للغاية ومدروس بعناية ليضمن للمستخدمين تجربة ارتداء مستقرة ومريحة حتى خلال جلسات الاستماع الطويلة والمستمرة دون الشعور بأي إرهاق أو انزعاج في الأذن.

ولم تغفل شاومي عن إضافة التقنيات الذكية العملية، حيث أكدت في وقت سابق أن هذه السماعات اللاسلكية ستتمتع بوظيفة التتبع ومكافحة الفقدان المشابهة لتلك الموجودة في سماعات أبل إيربودز، وهي إضافة مرحب بها بشدة وتعتبر نادرة نسبياً في هذه الفئة السعرية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ألمحت شاومي إلى أن السماعات ستدعم تقنية بلوتوث 5.4 الحديثة لضمان اتصال سريع ومستقر مع الأجهزة المختلفة، وستتوفر بثلاثة خيارات أنيقة من الألوان لتناسب مختلف الأذواق، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بالسعر النهائي قيد الكتمان في انتظار الكشف عنها رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة مع الإطلاق الفعلي.