تكنولوجيا: تسريب OnePlus Buds Ace 3 يكشف المواصفات والصور قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OnePlus لإطلاق سماعات Buds Ace 3 الاقتصادية خلال هذا الشهر، خلفًا لسماعات Buds Ace 2 التي ظهرت في أواخر 2024. وقبل الإعلان الرسمي، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل الأساسية إلى جانب صور رسمية للسماعات.

وأظهرت التشويقات المنشورة على Weibo، إضافة إلى إدراج السماعات في متجر Oppo الصيني، اقتراب موعد الإطلاق. وتشير المعلومات إلى أن أبرز الترقيات في الجيل الجديد تتركز في عمر البطارية وقدرات عزل الضوضاء.

وتدعم OnePlus Buds Ace 3 إلغاء ضوضاء يصل إلى 55 ديسيبل، مع عمر بطارية يصل إلى 54 ساعة عند استخدام العلبة، مقارنة بنحو 43 ساعة في الجيل السابق، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في كلا الجانبين.

كما تؤكد الصور توفر السماعات بلونين هما الأسود والفضي، بينما لم تكشف الشركة بعد عن بقية المواصفات، على أن تتضح التفاصيل الكاملة عند الإعلان الرسمي.

