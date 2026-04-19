تكنولوجيا: شاومي تطلق سخان مياه ذكي جديد مع دعم HyperConnect

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي سخان المياه الذكي Mijia Smart Gas Water Heater 2 Silent Constant Temperature بسعة 16 لترًا، وبدأت الشركة طرحه للحجز المسبق في الصين، مع تركيز واضح على التشغيل الهادئ والتحكم الذكي.

ويعمل الجهاز بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 32 ديسيبل فقط، كما يحافظ على درجة حرارة ثابتة للمياه عبر مستشعر مدمج وخوارزمية تضبط الحرارة تلقائيًا في الوقت الفعلي لتقليل التقلبات.

وتؤكد شاومي أن تقنية TSI ترفع معدل تدفق المياه بنسبة تصل إلى 246%، مع توفير معدل تعقيم يصل إلى 99.9%.

ويدعم السخان منصة Xiaomi HyperConnect، ما يتيح التحكم فيه عن بُعد عبر تطبيق الشركة، حيث يمكن ضبط درجة الحرارة واختيار أوضاع التشغيل. كما يدعم الأوامر الصوتية عبر Xiao AI، ويمكن ربطه مع أجهزة المنزل الذكي الأخرى، مثل الأقفال الذكية، ليبدأ تسخين المياه تلقائيًا عند وصول المستخدم إلى المنزل.

ويأتي الجهاز بتصنيف كفاءة طاقة من المستوى الثاني، مع تصميم باللون الأبيض وأبعاد تبلغ 520 × 360 × 172 مم. ويتوفر للحجز المسبق في الصين بسعر 1,899 يوان، على أن يصل سعره لاحقًا إلى 2,299 يوان عند الطرح الرسمي. ولا توجد مؤشرات حاليًا على توفره في الأسواق الأوروبية.

