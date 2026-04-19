تكنولوجيا: مشكلة في إمدادات شرائح MacBook Neo.. وأبل قد تلجأ لهذا الحل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه أبل مشكلة في إمدادات شرائح MacBook Neo بعد أن تجاوز الطلب التوقعات، ما أدى إلى نقص في معالجات A18 Pro المستخدمة حاليًا في الجهاز، وهو ما قد يؤثر على استمرار الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن اعتماد أبل على نسخة واحدة فقط من المعالج يزيد من صعوبة تلبية الطلب. ومن بين الحلول المطروحة إلغاء نسخة 256 جيجابايت أو استخدام معالج غير مُفرز في بعض الإصدارات، إلا أن هذه الخيارات قد لا تكون كافية على المدى الطويل.

ولمعالجة المشكلة مستقبلًا، قد تتجه أبل إلى تنويع التشكيلة في الجيل القادم المزود بمعالج A19، عبر تقديم أكثر من فئة بمعالجات مختلفة وسعات تخزين وذاكرة متفاوتة. ويساعد هذا التنوع على توزيع الطلب وتقليل الضغط على شريحة واحدة.

كما يمكن أن يتيح هذا التوجه تقديم خيارات أعلى بسعر أكبر، وأخرى أقل للحفاظ على السعر التنافسي، ما يضمن توفر الجهاز بشكل مستمر. وتشير التوقعات إلى أن هذا التنويع قد يصبح ضروريًا مع استمرار الإقبال القوي على MacBook Neo.

