برعاية حرم حاكم رأس الخيمة.. تنظيم العُرس النسائي الجماعي الثامن

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظّمت إمارة رأس الخيمة العُرس النسائي الجماعي الثامن، في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الرفاعة، بمشاركة أربع عرائس، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية راسخة تجسّد قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، وتعكس حرص رأس الخيمة على دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها.

ويأتي تنظيم هذا العرس استمراراً لنهج مجتمعي أصيل يترجم اهتمام رأس الخيمة بترسيخ قيم التلاحم الأُسري والمجتمعي، وتخفيف الأعباء المرتبطة ببداية الحياة الزوجية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

حضر العُرس عدد من القيادات النسائية في الدولة ورأس الخيمة، إلى جانب أهالي العرائس، حيث أعربن عن خالص تهانيهن وتمنياتهن للعرائس وذويهن، متمنيات لهنّ حياة زوجية هانئة، ملؤها المودّة والرحمة، وقائمة على التعاون في بناء أُسر مستقرة تنعم بالسكينة وتسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي.

من جانبهنّ، عبّرت العرائس وذووهنّ عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخة هنا بنت جمعة الماجد على كرمها وحرصها على دعمهنّ ومساندتهن في مستهلّ حياتهن الزوجية.

ومنذ ديسمبر 2024، استضافت رأس الخيمة ثمانية أعراس جماعية في إطار هذه المبادرة المجتمعية، فيما تتواصل حالياً التحضيرات لإقامة أعراس نسائية جماعية جديدة في شهري يونيو ويوليو المقبلين، بما يعكس استمرارية هذا النهج الاجتماعي الأصيل، ويؤكد مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وتؤكد هذه المبادرة، التي تحظى برعاية متواصلة من الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، التزام رأس الخيمة بدعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وترسيخ ثقافة التلاحم المجتمعي، وتعزيز الاستقرار الأُسري بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المجتمعية المستدامة.