تكنولوجيا: شاومي تطلق مكيفًا ذكيًا جديدًا بتدفق هواء لطيف وهادئ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مكيف الهواء الذكي Mijia Air Conditioner Powerful Air Pro Ultimate Edition بقدرة 1.5 حصان، وبدأت طرحه للحجز المسبق في الصين إلى جانب النسخة القياسية، مع تركيز خاص على تقديم تدفق هواء أكثر لطفًا.

ويعتمد المكيف الجديد على توزيع الهواء عبر 602 فتحة دقيقة، ما يساعد على نشر الهواء في اتجاهات متعددة لتوفير تبريد ناعم بدلًا من الهواء المباشر.

وتؤكد شاومي أن هذه التقنية قد تقلل المشكلات المرتبطة بالمكيفات مثل الصداع أو احتقان الأنف، كما تجعل الجهاز مناسبًا للأطفال وكبار السن.

وفيما عدا ذلك، يحتفظ الإصدار الجديد بنفس مواصفات النسخة العادية، إذ يوفر معدل تدفق هواء يبلغ 1000 متر مكعب في الساعة، مع معامل كفاءة سنوي APF يصل إلى 6.30. كما يدعم التبريد والتدفئة، ويبدأ العمل خلال نحو 15 ثانية، ويضم مروحة بطول 118 مم.

ويدعم المكيف مزايا ذكية تشمل خوارزمية لتوفير الطاقة وتنبيهات ذكية عند حدوث انسداد أو أعطال، إضافة إلى دعم HyperOS Connect للتحكم عن بُعد عبر التطبيق أو الأوامر الصوتية.

ويتوفر الجهاز للحجز المسبق في الصين بسعر 5,099 يوان، ولم تكشف شاومي بعد عن خطط طرحه في الأسواق العالمية.

