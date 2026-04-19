تكنولوجيا: Casio تستعد لإطلاق ساعات معدنية بسيطة جديدة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Casio إطلاق أربع ساعات جديدة من سلسلة MTP-B215 في الأسواق الأوروبية، وذلك بعد أن كشفت الشركة سابقًا عن ستة طرازات على موقعها العالمي خلال مارس 2026.

وأدرجت الشركة الطرازات MTP-B215D-1AV بقرص أسود وسوار معدني، وMTP-B215D-2AV بقرص أزرق وسوار معدني، وMTP-B215D-7AV بقرص فضي وسوار معدني، إضافة إلى MTP-B215L-7AV بقرص فضي مع سوار جلدي.

وتظهر هذه الساعات في متاجر Casio الإلكترونية بعدة دول أوروبية بسعر يبلغ 89.90 يورو، مع الإشارة إلى توفرها قريبًا دون تحديد موعد رسمي للإطلاق.

وتأتي السلسلة بتصميم تناظري بثلاثة عقارب داخل هيكل مستطيل بلمسة Sunray، مع دقة تصل إلى ±20 ثانية شهريًا، وبطارية SR626SW تدوم نحو ثلاث سنوات.

كما تعتمد الساعات على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بأبعاد 39.7 × 26.0 × 7.9 مم، مع سوار معدني بسبعة صفوف في طرازات D، بينما يحصل طراز L على سوار جلدي بسيط. وتدعم جميع الإصدارات مقاومة للماء حتى 5ATM.

في المقابل، لم توضح Casio سبب عدم طرح الطرازين الآخرين MTP-B215D-8AV وMTP-B215L-3AV في أوروبا، كما لم تتوفر بعد معلومات حول موعد إطلاقها في أمريكا الشمالية.

