انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. جمع تواقيع لاحالة النائبة أخلاص الدليمي الى لجنة السلوك النيابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في طلب جابرو تابعته الخليج 365، انه "نظرا لما صدر عن النائب إخلاص صباح الدليمي من تجاوز لفظي والتشكيك في تحقق النصاب القانوني خلال الجلسة رقم (17) المنعقدة بتاريخ 11 نيسان الحالي، وما أعقب ذلك من إثارة الشكوك حول سلامة إجراءات رئاسة المجلس والمقررين، نرجو التفضل بالموافقة على إحالتها إلى لجنة السلوك النيابي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وانضباطية".

فيما اكد مصدر نيابي انه "تم جمع تواقيع 127 نائبا للموافقة على الطلب اعلاه".