انت الان تتابع خبر مجلس النواب يُباشر القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن "مجلس النواب باشر القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم".



وأدرج مجلس النواب قانون التجنيد الإلزامي أو ما يعرف بقانون "خدمة العلم" ضمن جدول أعمال جلسته اليوم الأحد للقراءة الأولى، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو إقراره خلال المرحلة المقبلة لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية والحاجة إلى تطوير بنيتها البشرية.