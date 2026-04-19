مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، ان مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم.وعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته رقم (18) برئاسة هيبت الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، هـيـبـت الـحـلـبوسـي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (18)، الـــدورة الانتخابية السادسة السنـة التشريعية الأولى، الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأشارت الى ان "عدد الحضور 198 نائباً".