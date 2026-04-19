انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لاصلاح ادارة الخطوط الجوية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن متابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للتقارير والملفات المتعلقة بالأداء الوظيفي والخدمي لإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس الوزراء بتأليف لجنة تدقيقية برئاسة هيئة النزاهة الاتحادية، وعضوية ديوان الرقابة المالية، وقسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى التدقيق في ملفات الأداء والتنفيذ، والإجراءات الخاصة بإصلاح مسار عمل الناقل الوطني، وكل ما يتعلق بتطوير الخدمة وترقية مستواها".واضاف ان "توجيهات السوداني جاءت ضمن مسار الإصلاح الخدمي العام، واستجابة لمطالب عدد كبير من العاملين في شركة الخطوط الجوية العراقية وملاحظاتهم وتظلماتهم بشأن حقوقهم، وبشأن نوعية الخدمة المقدمة، ومستقبل عمل الناقل الوطني وسمعته الدولية".