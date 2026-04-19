انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال جلسة اليوم، انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم.وانهى مجلس النواب ايضاً القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥.

وعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته رقم (18) برئاسة هيبت الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، هـيـبـت الـحـلـبوسـي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (18)، الـــدورة الانتخابية السادسة السنـة التشريعية الأولى، الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأشارت الى ان "عدد الحضور 198 نائباً".