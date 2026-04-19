استمرار حصاد القمح بالشمالية وانتاجية مبشرة هذا الموسم

تتواصل بمواقع الزراعة المختلفة بالولاية الشمالية عمليات حصاد القمح وعلمت (سونا) ان عمليات الحصاد تستمر وسط توفر كامل لكل مدخلات الإنتاج حيث تراوحت إنتاجية الفدان في المواقع التي تمت فيها عمليات الحصاد ما بين 35 جوال إلى 10 جوالات للفدان الواحد .

وفي محلية دنقلا التي تعتبر المحلية الأولي في زراعة محصول القمح والبقوليات صرح لمندوبنا دكتور مكاوي الخير المدير التنفيذي للمحلية ان عمليات حصاد محصول القمح بالمحلية تتواصل حيث تم توفير 74 حاصدة متفاوتة الحجم .

وقال في تصريح ل(سونا) انه تمت معالجة كل العقبات التي تواجه الحصاد وفي مقدمتها معالجة فروقات الأسعار في الجازولين وتوفير الخيش وكل ما يمكن من اتمام عمليات الحصاد .

واضاف ان المساحات المزروعة بالقمح بلغت 73 الف فدان وان عمليات الحصاد انتهت في 15 الف فدان حيث يتوقع ان تنتهي عمليات الحصاد خلال الاسبوع الأول من شهر مايو القادم مشيدا بتجاوب المزارعين والشركات والجمعيات الزراعية واستجابتها لنداءات انجاح موسم الكرامة الثاني والخاصة بزراعة اكبر مساحات ممكنة بمحصول القمح تأميناً للغذاء لكل اهل السودان.

