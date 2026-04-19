وزارة البلديات والإسكان تشيد بجهود أمانة جدة في المراجعة الداخلية خلال 2025

وقدّمت الوزارة في خطابٍ موجّه إلى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، شكرها وتقديرها لما نفذته الإدارة من أعمال تطويرية، أسهمت في رفع جودة الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة العمل البلدي، بما يجسد مستوى الالتزام المهني في تنفيذ المهام المناطة بها.
كما أشادت الوزارة بتبني الإدارة العامة للمراجعة الداخلية نهج التخطيط المبني على المخاطر، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، الأمر الذي أسهم في دعم فاعلية إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة الممارسات الرقابية.
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى استمرار التعاون بين الإدارات المعنية في أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية خلال عام 2026م، بما يسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وتحقيق الأهداف وفق أعلى مستويات الالتزام المهني.
