شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للطاقة وأكوا باور توقعان اتفاقية شراء طاقة لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية بقيمة 11.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر عملة إيثريوم إلى نطاق 2300 دولار، بعد أن نجح مؤقتًا في استعادة مستوى 2400 دولار يوم الخميس، لكنه سرعان ما واجه ضغوط بيع متزايدة أعادته دون هذا المستوى النفسي المهم.

وتتعرض إيثريوم لضغط واضح قرب مستوى 2380 دولارًا، وهو مستوى يتوافق مع مقاومة فنية رئيسية، حيث أغلقت الشمعة اليومية أسفل هذا الحاجز.

وتقع منطقة المقاومة الأساسية بين متوسط تكلفة محافظ كبيرة من حاملي العملة، حيث تتمركز شريحة من المحافظ التي تمتلك ما بين 10 آلاف و100 ألف إيثريوم عند مستوى 2324 دولارًا، بينما تقع شريحة أخرى من المحافظ التي تمتلك ما بين 1000 و10 آلاف إيثريوم عند مستوى 2436 دولارًا.

ضغوط بيع من “الحيتان” قرب 2400 دولار

تراجعت إيثريوم بنحو 1.5% خلال آخر 24 ساعة، ويتم تداولها حاليًا دون مستوى 2400 دولار، مع ظهور رفض سعري واضح قرب هذا المستوى، في ظل بدء بعض كبار المستثمرين (الحيتان) جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.

وأظهرت بيانات أن المحافظ الكبيرة بدأت في تقليص حيازاتها بعد تجاوز الأسعار متوسط تكلفتها، حيث تم بيع نحو 60 ألف وحدة إيثريوم منذ بداية هذا التحرك، وهو نمط غالبًا ما يعكس خروج المستثمرين بعد الوصول إلى نقطة التعادل أو تحقيق أرباح.

وفي الوقت نفسه، شهدت المحافظ التي تتراوح حيازاتها بين 100–1000 إيثريوم وبين 1000–10 آلاف إيثريوم تباطؤًا في عمليات البيع خلال الأيام الأخيرة مقارنة ببداية الأسبوع.

كما أظهرت تدفقات رؤوس الأموال إلى عقود إيثريوم الآجلة حالة من التباطؤ، حيث لم يتم تسجيل توسع واضح في السوق خلال الأيام الماضية.

وتشير بيانات “كوين غلاس” إلى أن إجمالي الفائدة المفتوحة في عقود إيثريوم الآجلة استقر عند نحو 14.2 مليون إيثريوم منذ الارتفاع الأخير دون تسجيل زيادة جديدة، ما يعكس فتورًا في دخول مراكز جديدة.

كما بدأ متوسط سبعة أيام لنسبة “المشتري مقابل البائع” في التراجع، ما يشير إلى تباطؤ في الزخم الصعودي داخل سوق المشتقات.

وتوضح بيانات “كريبتو كوانت” أن هذا المؤشر يقيس الفرق بين أحجام أوامر الشراء والبيع في العقود الدائمة، ويعكس ميل السوق نحو الشراء أو البيع عبر أوامر السوق.

ورغم هذا التباطؤ، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقات إيجابية لليوم السادس على التوالي، حيث دخلت استثمارات بقيمة 17.7 مليون دولار يوم الخميس، ما يشير إلى عودة تدريجية في الطلب المؤسسي.

وبشكل عام، تعكس هذه المؤشرات أن الارتفاع الحالي فوق 2300 دولار لا يزال يفتقر إلى دعم قوي ومستدام من الطلب.

احتمال التراجع دون 2200 دولار

يشير التحليل الفني إلى أن سوق العملات المشفّرة بشكل عام يواجه احتمال تصحيح أوسع، مع تراجع كل من بيتكوين وإيثريوم.

ورغم ذلك، لا يزال الاتجاه العام لإيثريوم في الإطار الزمني القصير يميل إلى الإيجابية، حيث يتم تداولها فوق متوسطات الحركة الأسية لـ20 و50 يومًا عند 2214 و2190 دولارًا.

ويظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 58، ما يعكس تباطؤًا في الزخم الصعودي دون الدخول في منطقة تشبّع.

كما يقترب مؤشر MACD من المنطقة المحايدة، ما يشير إلى فقدان تدريجي للقوة الشرائية.

وكانت إيثريوم قد فشلت في مواصلة الصعود بعد اختراق متوسط 100 يوم عند 2376 دولارًا، والذي تحول إلى مقاومة فورية.

وفي حال تمكن السعر من الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى، فقد يفتح المجال للصعود نحو 2746 دولارًا ثم 3411 دولارًا.

أما في حال استمرار التصحيح، فإن أول مستوى دعم رئيسي يظهر عند تقاطع متوسطَي 20 و50 يومًا مع مستوى أفقي عند 2211 دولارًا.

وفي حال كسر هذا النطاق بإغلاق يومي، قد يتجه السعر نحو 2107 و1909 دولارات، مع امتداد مستويات دعم أعمق عند 1741 و1404 دولارات.