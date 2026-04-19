تحسن المؤشرات القائمة حول العملة الرقمية XRP: التفاصيل

أظهرت عملة XRP إشارة فنية إيجابية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، ما يعزز احتمال التعافي بعد فترة من ضغوط البيع التي سيطرت على أداء العملة منذ بداية العام.

وبحسب محللين، تحوّل مؤشر “SuperTrend” على الرسم البياني اليومي إلى إشارة شراء، منهيا اتجاه هابط بدأ في يناير، عندما فقدت العملة نحو 27% من قيمتها خلال الربع الأول، في أسوأ أداء فصلي لها منذ سنوات.

$XRP: SuperTrend flips bullish!



For the first time since Jan. 17, the SuperTrend indicator has flipped bullish on the daily chart. After months of "sell" pressure, we are officially seeing a buy signal that anticipates a major comeback in XRP's trend.



While the trend has… pic.twitter.com/yiusXU3vIi — Ali Charts (@alicharts) April 18, 2026

ورغم هذا التحسن، لا تزال XRP تواجه مقاومة قوية عند مستوى 1.55 دولار، وهو حاجز أوقف صعود العملة عدة مرات مؤخرا.

تجاوز هذا المستوى بشكل واضح قد يفتح المجال نحو 1.9 دولار، أي ارتفاع يقارب 30% من الأسعار الحالية.

على صعيد التطوير، شهدت العملة توسع مهم بعد إطلاق النسخة المغلفة (wXRP) على شبكة سولانا، ما يتيح لحامليها الاستفادة من تطبيقات التمويل اللامركزي دون الحاجة إلى بيع عملاتهم، مع الحفاظ على ربط كامل بنسبة 1:1 مع XRP.

كما عززت العملة حضورها من خلال شراكات جديدة في آسيا، حيث دخلت منظومة “Rakuten” في اليابان، وشاركت في مشروع لتسوية السندات الحكومية في كوريا الجنوبية، ما يدعم استخدامها الفعلي في قطاعات مختلفة.

بشكل عام، تجمع XRP حاليا بين إشارات فنية إيجابية وتوسع في الاستخدام، لكن اختراق مستويات المقاومة يبقى العامل الحاسم لتأكيد التعافي.

