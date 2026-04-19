البرهان يلتقي المنشق من مليشيا آل دقلو الإرهابية اللواء النور القبة

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم اللواء النور القبة المنشق من مليشيا آل دقلو الإرهابية مرحباً بانضمامه للقوات المسلحة.

وأكد رئيس المجلس السيادي أن الأبواب مشرعة أمام كل من يريد إلقاء السلاح والانضمام لمسيرة البناء الوطني.

سونا

