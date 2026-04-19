أردول يكشف ملامح تحرك مرتقب: مفاوضات بين الجيش والدعم السريع في يونيو

قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، إن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات جديدة لإعادة طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، إلى طاولة المفاوضات، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد.

وأوضح أردول، خلال حديثه في برنامج الطريق 18 مع الإعلامي علي فارساب، أن هناك مؤشرات غير رسمية تُتداول حول إمكانية انعقاد جولة تفاوضية عبر الآلية الرباعية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ما وصفه بـ”همسات” تتحدث عن دعوة محتملة في شهر يونيو القادم.

وأضاف: “لا أستطيع الجزم بكيفية سير الأمور، لكنني متفائل بإمكانية تحقيق اختراق في ملف وقف الحرب”، مؤكداً أن هذا المسار يمثل مطلباً ملحاً للشعب السوداني.

وشدد أردول على أن استمرار الحرب يفاقم من معاناة المواطنين، قائلاً إن الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً مع طول أمد النزاع، في ظل تصاعد معاناة النزوح والتشرد.

وأشار إلى أن غالبية الأصوات التي يسمعها من المواطنين تعبر عن رغبة واضحة في إنهاء الحرب، والعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الرجوع إلى القرى ومواقع العمل والمزارع، واستعادة الكرامة والاستقرار.

التيار