تكنولوجيا: شاومي تكشف عن تكييفها الذكي الرائد الجديد بأداء فائق وكفاءة طاقة استثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسمياً أحدث أجهزتها المنزلية المبتكرة وهو تكييف Mijia Air Conditioner Powerful Air Pro الجديد بقوة حصان ونصف في السوق الصيني ليمثل إضافة قوية لسلسلة أجهزتها الذكية الرائدة، ويتميز هذا الإصدار بتقديم أداء فائق ومحسن بشكل كبير في عمليات التبريد والتدفئة مقارنة بالإصدارات السابقة لتلبية تطلعات المستخدمين، حيث تؤكد شاومي قدرته الاستثنائية على تبريد أو تدفئة الغرف بسرعة مذهلة تتيح للمستخدمين الشعور بالراحة والتحسن في درجات الحرارة خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 161 ثانية فقط

ويعتمد هذا التكييف المتطور في أدائه القوي على تصميم هندسي دقيق يتضمن شفرة مروحة طويلة يبلغ مقاسها 118 ملم مع عاكسات هواء داخلية وخارجية مصممة خصيصاً لزيادة مساحة خروج الهواء بشكل فعال، وتنعكس هذه التحديثات بوضوح في معدل تدفق الهواء الهائل الذي يصل إلى 1000 متر مكعب في الساعة الواحدة لضمان توزيع الهواء بكفاءة في جميع أنحاء الغرفة، وبفضل خوارزميات شاومي الذكية المخصصة لتوفير الطاقة يحقق هذا الموديل المبتكر معامل أداء سنوي متميز يبلغ 6.30 مما يضمن تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ

وإلى جانب كفاءة استهلاك الطاقة يقدم التكييف مجموعة واسعة من الميزات الذكية التي تشمل نظام تشخيص متطور قادر على اكتشاف أكثر من 120 مشكلة محتملة مثل الانسدادات بالإضافة إلى وظيفة التنظيف الذاتي العملية، ويدعم الجهاز نظام HyperOS Connect ليتم دمجه بسلاسة تامة ضمن نظام شاومي البيئي الواسع للمنازل الذكية مع إمكانية التحكم به عن بعد عبر التطبيق المخصص أو الأوامر الصوتية، ويتوفر هذا التكييف حالياً في الصين بسعر يبلغ 4899 يواناً صينياً أي ما يعادل حوالي 718 دولاراً أمريكياً في حين لم تتضح الرؤية بعد حول موعد طرحه في الأسواق الأوروبية أو العالمية المتبقية