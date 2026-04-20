4 ركائز تقود مستقبل التنقل المستدام في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تطوير منظومات النقل الذكي والمستدام، عبر رؤية متكاملة يقودها مركز أبوظبي للنقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وترتكز على أربع دعائم رئيسة تشكّل ملامح مستقبل التنقل في الإمارة، وتواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر كفاءة واستدامة.

تتمثّل الركيزة الأولى في تكامل منظومة النقل متعددة الوسائط، حيث تعمل الجهات المختصّة على تعزيز الربط بين النقل البري والبحري والجوي ضمن شبكة ذكية موحدة، تتيح تنقلاً سلساً ومترابطاً للسكان والزوّار على حد سواء. ويأتي هذا التوجه في إطار دعم التخطيط العمراني المتكامل، بما يضمن تقليل زمن الرحلات ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية.

أما الركيزة الثانية، فتتمثل في التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تسعى أبوظبي إلى تحويل 50% من أسطول النقل العام ليعمل بالطاقة الكهربائية أو الهيدروجينية بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التزام الإمارة بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ويواكب ذلك التوسع في تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة في تشغيل الحافلات ووسائل النقل المختلفة.

وفي هذا السياق، تبرز الركيزة الثالثة والمتمثلة في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، حيث عمل المركز على توفير نحو 1000 محطة شحن موزعة على 400 موقع استراتيجي في مختلف أنحاء أبوظبي، بما يدعم انتشار استخدام المركبات الكهربائية بين الأفراد، ويعزّز ثقة المستخدمين في جاهزية البنية التحتية لمواكبة هذا التحول النوعي في قطاع النقل.

وتأتي الركيزة الرابعة في إطار تبني تقنيات التنقل الذكي والذاتي، حيث يشهد قطاع النقل في الإمارة توسعاً ملحوظاً في تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، والتي امتّدت خدماتها مؤخراً لتشمل جزيرتي الريم والمارية، بعد أن كانت تتركّز في جزيرتي ياس والسعديات ومطار زايد الدولي. ويعكس هذا التوسع التزام أبوظبي بتبني الابتكار وتسريع وتيرة التحول نحو حلول تنقل مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يؤكد هذا النهج الشامل حرص أبوظبي على بناء منظومة نقل مرنة ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. كما يعكس تكامل هذه الركائز رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تضع الإنسان في صميم عملية التطوير، وتستهدف توفير خيارات تنقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.

ومع استمرار تنفيذ الخطط التطويرية، تمضي أبوظبي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول جذري في قطاع النقل، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وتشريعات داعمة، وشراكات استراتيجية، ما يعزّز قدرتها على مواكبة متطلبات المدن الذكية، ويكرّس مكانتها في صدارة المدن الرائدة عالمياً في مجال التنقل المستدام.