أبوظبي.. منظومة متقدمة لرعاية صحة الأُسر

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

تُقدِّم منشآت طبية في أبوظبي منظومة متكاملة من الرعاية والخدمات الطبية المتخصّصة والدقيقة لكافة أفراد الأسرة من أجل تعزيز جودة حياتهم، وتعزيز منظومة رعاية أكثر كفاءة واستدامة، عبر نموذج يتمحور حول الأسرة.

وسخَّرت المنشآت الطبية أحدث التقنيات الذكية وبرامج الوقاية المبكرة والبيانات وغيرها، من خلال أدوات استراتيجية لتحسين المخرجات الصحية، عبر رحلة صحية تبدأ من مرحلة الطفولة وتمتدّ إلى الشيخوخة الصحية، ونماذج تُدمج الرعاية السريرية بالتكنولوجيا الوقائية ترتكز على الرعاية المستمرة والمتابعة طويلة الأمد.

قال الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تتبنّى مدينة الشيخ شخبوط الطبية نهجاً شاملاً في رعاية كافة أفراد العائلة، حيث تُولي اهتماماً خاصاً بكبار السن من خلال عيادة «بركاتنا» التي توفر لهم رعاية تخصصية متكاملة تضمن جودة حياتهم ورفاهيتهم الصحية، بينما تُقدم للأطفال منظومة علاجية تبدأ من الفحوصات الروتينية، وصولاً إلى الجراحات الدقيقة في بيئة طبية آمنة تدعم نموهم السليم.

وأضاف: تكتمل الرعاية بخدمات مخصّصة لصحة المرأة تشمل برامج الفحص المبكر ورعاية الأمومة والولادة، إلى جانب توفير برامج متخصصة لصحة الرجل تركز على الفحوصات الدورية والوقاية من الأمراض المزمنة لضمان استدامة عافيته، مما يجعل المدينة وجهة واحدة تلبّي احتياجات الجد والأب والأم والطفل تحت سقف واحد وبأعلى معايير الدقة.

التخصصات الطبية

وتابع الدكتور عبد القادر المصعبي: ترتكز المدينة على تخصصات دقيقة وتقنيات ذكية تمنح الأسرة الأمان والسرعة في العلاج، حيث تأتي الجراحة الروبوتية في مقدمة هذه التقنيات لتمكين الجراحين من إجراء عمليات معقّدة بدقة فائقة وأقل قدر من التدخل الجراحي، مما يقلل بشكل كبير من شعور المريض بالألم ويسرّع من عودته لمنزله، كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في حماية العائلة من خلال تقنيات التشخيص المبكر للأورام، مثل تنظير القولون باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يكتشف الأورام قبل تطورها، وتكتمل هذه المنظومة بتخصصات حيوية كعلاج السكتات الدماغية والحروق، مما يجعل المدينة مركزاً مرجعياً قادراً على التعامل مع أكثر الحالات الطبية تعقيداً بأحدث الوسائل العالمية.

وأشار إلى أن الارتقاء بجودة الرعاية يتحقق من خلال تحويل المستشفى إلى بيئة إنسانية تشاركية، حيث يتم تطبيق مفهوم «صناعة القرار المشترك» الذي يجعل المريض وأسرته شركاء فاعلين في اختيار الخطة العلاجية بما يتناسب مع قيمهم واحتياجاتهم الخاصة، كما يساهم الالتزام بالاعتمادات الدولية في تحسين تجربة الأسرة ،عبر تقليل فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وتطبيق بروتوكولات لسلامة المرضى، ويمتد هذا الارتقاء ليشمل الجانب النفسي والخدمي عبر برامج «سفراء الضيافة» و«خبراء تجربة المريض»، فضلاً عن الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة وتدريبها في مراكز المحاكاة والابتكار لضمان تقديم رعاية مستقبلية مستدامة بروح وطنية وخبرة عالمية.

خدمات متكاملة

أكد الدكتور محمد فتيان، المدير الطبي لمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، إن المدينة تواصل التزامها بتقديم منظومة رعاية صحية شاملة تضع الأسرة في صميم أولوياتها، من خلال خدمات متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الصحية لجميع أفراد الأسرة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة وترسيخ مفهوم الصحة الوقائية والعلاجية المستدامة.

وأوضح أن مدينة برجيل الطبية تعتمد نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية يبدأ من الوقاية والكشف المبكر، ويمتد إلى التشخيص الدقيق والعلاج المتخصص والمتابعة المستمرة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسرة الصحية في مختلف مراحل العمر.

برنامج «افحص»

أكد الدكتور محمد فتيان أن برنامج «افحص» يُشكّل أحد الأعمدة الرئيسة في خدمات الأسرة بمدينة برجيل الطبية، لما له من دور محوري في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمزمنة، خلال مراحل الحياة المختلفة، موضحاً أن البرنامج يسهم في تمكين الأسر من اتخاذ قرارات صحية واعية، ويعزّز فرص الوقاية من الأمراض وتقليل المخاطر الصحية المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء أسر صحية ومجتمع أكثر وعياً بالصحة.

وقال: «إن عيادة طب الأسرة تمثّل نقطة الانطلاق الأساسية للرعاية الصحية، حيث يقوم طبيب الأسرة بدور محوري في متابعة الصحة العامة لأفراد الأسرة، وإدارة الأمراض المزمنة، وتقديم الاستشارات الوقائية، وتحويل الحالات إلى التخصصات الدقيقة عند الحاجة»، موضحاً أن طبيب الأسرة لا يقتصر دوره على العلاج، بل يشمل التثقيف الصحي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والمتابعة طويلة الأمد، ما يعزّز الوقاية ويحد من تطور الأمراض، فيما تعتمد العيادة خبرات طبية عالمية بمساعدة أنظمة رقمية وتقنيات تشخيصية حديثة تضمن دقة البيانات الطبية وسرعة اتخاذ القرار العلاجي.

وأكد أن مدينة برجيل الطبية تولي اهتماماً خاصاً بصحة المرأة باعتبارها أساس الأسرة من خلال خط خدمات «جينيسيس»، الذي يمثّل نموذجاً متكاملاً لرعاية صحة المرأة الجسدية والنفسية في مختلف مراحل حياتها.

نخبة من الكفاءات

ذكر الدكتور محمد فتيان أن المدينة الطبية تضم نخبة من الكفاءات الطبية وتوفر أحدث التقنيات العلاجية والتشخيصية، بما في ذلك المختبرات المتقدمة، وأجهزة التصوير الطبي عالية الدقة، وبرامج العلاج المتكاملة التي تخدم مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً أن هذا التكامل بين التخصصات والتقنيات يسهم في تقديم رعاية صحية دقيقة وآمنة، خاصة للحالات التي تتطلب تدخلاً متعدد التخصصات، ما يعزّز كفاءة العلاج وجودة النتائج.

الصحة العلاجية

وأكد أنه تزامناً مع عام الأسرة، فإن مدينة برجيل الطبية تعمل على إطلاق مبادرات توعوية وبرامج وقائية، وتعزيز الشراكات المجتمعية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وترسيخ مفهوم الوقاية كأساس للرعاية الصحية، موضحاً أن المدينة تولي اهتماماً خاصاً بالأم، الطفل، كبار السن، وأصحاب الهمم، من خلال برامج صحية متخصصة تراعي احتياجاتهم الجسدية والنفسية، وتسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الإيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أن مدينة برجيل الطبية ماضية في تطوير خدماتها الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، مشدداً على أن الاستثمار في صحة الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن الوقاية، إلى جانب العلاج المتكامل، تمثّل الأساس لبناء أسر أكثر صحةً واستقراراً.

نهج شمولي

قالت سهر أحمد، طبيب استشاري الرعاية الأولية في معهد التخصصات الطبية، كليفلاند كلينك أبوظبي: يُعدّ طبّ الأسرة نقطة البداية لتقديم الرعاية الصحية، إذ يشكّل نقطة الاتصال الأولى والمستمرة مع المرضى وأفراد أسرهم، ويؤدي دوراً محورياً في بناء نظام رعاية صحية مرن، من خلال تحويل التركيز من التعامل مع حالات منفصلة فقط إلى نهج شمولي يعالج الصحة الجسدية؛ والصحة النفسية، ونمط الحياة، واحتياجات الوقاية عبر جميع المراحل العمرية.

وذكرت أنه في كليفلاند كلينك أبوظبي، غالباً ما يُقدّم مزوّدو الرعاية خدماتهم لثلاثة أجيال أو حتى أربعة أجيال من العائلة نفسها، وتُظهر الأدلة أن مراجعة الطبيب نفسه بمرور الوقت واستمرارية الرعاية تُحسّن مستوى الصحة والعافية.

أبرز الخدمات

تابعت الدكتورة سهر أحمد: يقدّم كليفلاند كلينك أبوظبي الرعاية للمرضى من عمر 14 عاماً فما فوق، ويدعمهم عبر مراحل متعددة من الحياة - من مرحلة المراهقة إلى سنِّ الرشد والتقدّم في العمر بصحة جيدة، ويعتني مزوّدو الرعاية في برنامج طبّ الأسرة في كليفلاند كلينك أبوظبي بصحة المرضى ضمن سياق الأسرة والمجتمع.

وذكرت أن أبرز الخدمات الصحية التي يقدّمها برنامج طبّ الأسرة في المستشفى تشمل الفحوص الصحية الوقائية، وفحوص الكشف المبكر، والتطعيمات، وإدارة نمط الحياة، وعلاج الأمراض الشائعة، والتعامل مع الأمراض الحادة، وإدارة الأمراض المزمنة، وخدمات صحة المرأة والرجل، ورعاية الحالات المعقّدة.

التقنيات المتقدمة

أكدت الدكتورة سهر أحمد، أن التقنيات المتقدمة تؤدي دوراً أساسياً في تحسين الرعاية الصحية للمرضى وأسرهم من خلال إتاحة التشخيص المبكر، والعلاج القائم على الدقة، وتحسين التنسيق متعدّد التخصصات، كما يدعم التعاون مع شركاء الأبحاث المحليين والمبادرات الوطنية، مثل برنامج الجينوم الإماراتي تقديم رعاية أكثر تخصيصاً لفئات سكانية متنوعة، ويقود ذلك إلى نتائج أفضل ومضاعفات أقل، مع الحفاظ على علاقات قوية قائمة على الثقة بين المرضى وأطبائهم في طبّ الأسرة.

وأضافت: تدعم تقنيات التصوير التشخيصي المتقدمة، والفحوصات المخبرية، وأدوات الكشف المبكر اكتشاف الحالات في وقت مبكر، وقبل أن تصبح الأعراض شديدة، ويتيح التشخيص المبكر التدخل في الوقت المناسب، ما يحدّ من المضاعفات ويحسّن النتائج على المدى الطويل للعائلات. ويمكن رصد المشكلات الصحية المحتملة مبكراً، من خلال أدوات التشخيص المتقدمة، وحلول الصحة الرقمية، وتقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت: اليوم، يجري المستشفى تجارب على نماذج ذكاء اصطناعي تكشف الحالات الطبية قبل ظهورها، ويُعدّ برنامج فحص سرطان القولون والمستقيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي مثالاً بارزاً، إذ يرصد المخاطر في وقت أبكر ويوسّع نطاق الوصول إلى الرعاية الوقائية، كما تساعد التحليلات التنبؤية والرؤى القائمة على البيانات الأطباء على تحديد عوامل الخطورة وتكييف استراتيجيات الوقاية بما يلائم الاحتياجات الفردية.

ولفتت إلى أن كليفلاند كلينك أبوظبي أدرج أنظمة روبوتية من الجيل التالي ضمن الإجراءات الجراحية لتحسين نتائج ما بعد العلاج للمرضى، كما تُعزّز التكنولوجيا استمرارية الرعاية عبر المراقبة عن بُعد، بما يُبقي المرضى على اتصال بفرق الرعاية الصحية لديهم طوال فترة التعافي، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والخبرة السريرية، يقدّم مزوّدو الرعاية في كليفلاند كلينك أبوظبي رعاية استباقية، بدلاً عن الرعاية التفاعلية، ويساعد هذا النهج العائلات على الحفاظ على صحتها، وإدارة الحالات بفاعلية، ومتابعة مسارات الرعاية الصحية بثقة ووضوح.

وأشارت إلى أن مزوّدو الرعاية في طبّ الأسرة يحرصون على إنشاء علاقات قوية مع مرضاهم طوال فترات زمنية ممتدة، ويدعمون مسيرتهم الصحية، ويعتمد منهج الرعاية على مفهوم: ابدأ مبكراً، وابقَ مع فريق رعاية واحد، وركّز على الوقاية، واحصل على رعاية مخصصة، ومن خلال طبّ الأسرة، يتمّ تحفيز المرضى على تبنّي عادات صحية تشمل العائلة، بما في ذلك النشاط البدني المنتظم والتغذية الأفضل، لإدارة الحالات الصحية وتحسينها، ويساعد وجود طبيب أسرة موثوق على التبني المبكر للعادات الصحية، ودعم صحة أفضل على المدى الطويل.