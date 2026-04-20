شكرا لقرائتكم خبر جدة تشهد حراكا سياحيا متصاعدا بالتزامن مع دوري أبطال آسيا للنخبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد محافظة جدة حراكا سياحيا متزايدا، تزامنا مع استضافة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تستمر حتى 25 أبريل الحالي، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف دول القارة الآسيوية.

وأسهمت البطولة، التي تقام بنظام المباراة الواحدة، في استقطاب أعداد متنامية من الزوار والمشجعين؛ مما انعكس على تنشيط الحركة السياحية وارتفاع نسب الإشغال في مرافق الضيافة، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الترفيهية ووسائل النقل داخل المدينة. وسجلت الواجهات البحرية، وفي مقدمتها واجهة جدة البحرية، حضورا كثيفا من السياح، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الساحلية والمناطق المفتوحة، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي أسهمت في إثراء تجربة الزائر خلال فترة البطولة.

وشهدت جدة التاريخية إقبالا ملحوظا من الزوار، بوصفها إحدى أبرز الوجهات الثقافية في المملكة، لما تضمه من مواقع تراثية وأسواق تقليدية وحرف يدوية تعكس عمق الموروث الثقافي، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي تعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية.

ويأتي هذا الحراك في ظل استضافة جدة منافسات البطولة خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، مما يعزز مكانة المدينة وجهة رياضية وسياحية متكاملة قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى. وتؤكد هذه الفعاليات الدور المتنامي للقطاع الرياضي في دعم السياحة، من خلال ربط الأحداث الرياضية بالتجارب الترفيهية والثقافية، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.