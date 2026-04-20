شكرا لقرائتكم خبر معرض «اكتشافات مضيئة» يسلط الضوء على تاريخ دادان في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن محافظة العلا معرضا دائما بعنوان «اكتشافات مضيئة: المراحل التاريخية في دادان»، يسلط الضوء على تاريخ مدينة دادان، العاصمة العريقة لمملكتي دادان ولحيان، عبر تجربة معرفية تستعرض إرثها الأثري وتفاصيل حضارتها التي ازدهرت عبر القرون، في طرح يوثق ملامح الماضي ويبرز مكانة الموقع ضمن خارطة التراث الإقليمي والعالمي.

ويأخذ المعرض زواره في مسار زمني يستعرض ملامح الحياة اليومية والحرف التقليدية والمعتقدات القديمة، إلى جانب النقوش الحجرية، من خلال أكثر من 100 قطعة أثرية عثر عليها خلال أعمال تنقيب حديثة في دادان وموقع «أم درج، بإشراف بعثات علمية دولية، في عرضٍ يعكس ثراء الموروث الثقافي وتنوع عناصره عبر العصور.

وتبرز ضمن المعروضات قطع نادرة، من بينها رؤوس حراب نحاسية، وتماثيل ذات طابع يوناني، ونقوش معينية توثق نشاطا تجاريا واسعا، في مشهد يجسد عمق التفاعل الحضاري الذي شهدته دادان، ويعكس مكانتها كمحطة رئيسة ضمن شبكة طرق التجارة القديمة.