سعر النفط الخام يختبر خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 20-04-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً ببدء ظهور إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، في محاولة من السعر لتصريف هذا التشبع واستعادة بعض الزخم الإيجابي.

وقد دفع هذا الارتفاع السعر لاختبار خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يجعل هذه المنطقة ذات أهمية فنية كبيرة، حيث تمثل مقاومة محورية قد تحدد اتجاه السعر القادم، سواء بتأكيد استمرار التعافي أو العودة للضغط السلبي في حال فشل الاختراق.