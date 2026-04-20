الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 20-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-20 01:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة من الخسائر المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولاته تكوين قاع صاعد قد يشكل قاعدة لانطلاقة جديدة نحو التعافي، وقد دفع هذا التراجع السعر للارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ساهم في الحد من الضغوط البيعية.

 

وجاء هذا التماسك بالتزامن مع استناد السعر إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما منحه دفعة إيجابية ساعدته على الارتداد ووقف نزيف الخسائر، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، وهو ما يعزز من فرص استعادة الزخم والصعود خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

