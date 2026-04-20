سعر البتكوين (BTCUSD) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 20-04-2026

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة من الخسائر المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولاته تكوين قاع صاعد قد يشكل قاعدة لانطلاقة جديدة نحو التعافي، وقد دفع هذا التراجع السعر للارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ساهم في الحد من الضغوط البيعية.

وجاء هذا التماسك بالتزامن مع استناد السعر إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما منحه دفعة إيجابية ساعدته على الارتداد ووقف نزيف الخسائر، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، وهو ما يعزز من فرص استعادة الزخم والصعود خلال الفترة المقبلة.