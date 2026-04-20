سعر النفط خام برنت يقلص من مكاسبه – توقعات اليوم – 20-04-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل الزوج إلى الاستناد لمستوى الدعم 0.7120، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الديناميكي المتمثل في تداولتاه اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.