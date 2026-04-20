السودان يحقق تقدماً في مسار استعادة التعاون مع البنك الدولي

في خطوة مهمة لدفع ملف إعفاء الديون وإعادة الإعمار ، عقد المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية ورئيس وفد الوزارة المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن ، والسيدة آمنة ميرغني محافظ بنك السودان المركزي ورئيس وفد السودان ، عقدا اجتماعاً مثمراً مع المدير التنفيذي للمملكة المتحدة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين .

واستعرض الوفد السوداني رؤية “حكومة الأمل” للإصلاح الاقتصادي ، والتقدم المحرز رغم تحديات الحرب ، مؤكداً الالتزام الكامل باستكمال متطلبات برنامج إعفاء الديون وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار المالي وتدعم عودة النمو.

وأكد وفد السودان أن استعادة الشراكة الكاملة مع البنك الدولي تمثل أولوية لتمويل برامج إعادة الإعمار والتنمية ، داعياً إلى تسريع خطوات معالجة ملف الديون الخارجية بما يفتح المجال أمام تدفق التمويلات الميسرة للمشروعات الإنتاجية والبنى التحتية.

من جانبه، رحّب المدير التنفيذي للمملكة المتحدة بالجهود السودانية ، معرباً عن دعمه لمساعي السودان في استعادة علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية . وأكد استعداد الجانب البريطاني لتقديم الدعم الفني اللازم ، مشدداً على أهمية مواصلة السودان توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لإنجاز خطوات معالجة الديون بسلاسة.

ويعكس هذا اللقاء عودة السودان الفاعلة إلى طاولة الشراكات الدولية ، وحرص الشركاء على دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار .

اليوم التالي