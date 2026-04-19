- 1/2
- 2/2
خيم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اليوم الأحد بعد وفاة الفنان الكوميدي, المعروف مختار بخيت, الشهير بالدعيتر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الكوميديان المحبوب, بالسودان, انتقل إلى جوار ربه, بمدينة خميس مشيط, بالمملكة العربية السعودية, إثر تعرضه لوعكة صحية.
ويُعد الراحل من أبرز الوجوه الكوميدية والدرامية في السودان، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور من خلال تقديمه لشخصية “الدعيتر”، وهي شخصية حكواتية ساخرة تعكس تفاصيل الحياة اليومية السودانية في قالب كوميدي اجتماعي قريب من الناس.
وعُرف الفنان بمسيرته الفنية التي ارتبطت بسلسلة “حكايات الدعيتر”، التي عُرضت في مواسم رمضانية مختلفة، وكان آخرها في رمضان 2025، إلى جانب برنامجه “الدعيتر لمة حبان”، الذي جمع بين الدراما والكوميديا بمشاركة عدد من الفنانين السودانيين، ما عزز من حضوره الفني داخل وخارج السودان.
محمد عثمان _ النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يخيم على مواقع التواصل السودانية بعد وفاة الكوميديان “المحبوب” مختار بخيت “الدعيتر” بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.