المدينة المنورة تشارك في مهرجان المدن الدولية لفنون الطهي 2026 في ماكاو

- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المدينة المنورة في مهرجان المدن الدولية لفنون الطهي 2026 - الذي يقام في مدينة ماكاو - وذلك ضمن جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتعزيز حضور المدينة على الساحة الدولية في مجالات الفنون، والثقافة، والسياحة الإبداعية، واستثمار ما تمتلكه من إرث طهوي متنوع يعكس تاريخها العريق وتعدد روافدها الثقافية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المدينة المنورة في مهرجان المدن الدولية لفنون الطهي 2026 - الذي يقام في مدينة ماكاو - وذلك ضمن جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتعزيز حضور المدينة على الساحة الدولية في مجالات الفنون، والثقافة، والسياحة الإبداعية، واستثمار ما تمتلكه من إرث طهوي متنوع يعكس تاريخها العريق وتعدد روافدها الثقافية. وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز الهوية الطهوية للمدينة المنورة بوصفها إحدى المدن المُنظمة إلى شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة في فنون الطهي، والتعريف بمكوناتها التراثية، والغذائية التي تميزها، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المدن المشاركة في المهرجان، بما يُسهم في تطوير قطاع السياحة الثقافية ورفع مستوى الحضور الدولي للمدينة في المحافل المتخصصة.

