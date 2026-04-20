ملاعب جدة تعكس تنوع الثقافات خلال منافسات نخبة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت ملاعب كرة القدم في جدة، خلال استضافة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026، إلى فضاءات ثقافية نابضة تعكس تنوع الهويات وتداخلها، في مشهد يتجاوز الإطار الرياضي ليجسد أبعادا اجتماعية وثقافية، حيث تغدو المدرجات منصات تلتقي فيها ثقافات متعددة، تتحدث بلغات ولهجات مختلفة من أنحاء القارة الآسيوية، وتتوحد على إيقاع كرة القدم.

وفي المدرجات تتردد هتافات وعبارات مستمدة من بيئات وثقافات متنوعة، قدمت بها الجماهير من المملكة والخليج ومختلف الدول الآسيوية، في صورة لافتة تعكس ثراء المشهد الجماهيري المصاحب للبطولة.

ويزداد هذا التنوع حضورا مع مشاركة أندية من مختلف مناطق القارة بجانب الأندية السعودية، من بينها الدحيل والسد القطريان، وتراكتور الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي، وكذلك أندية شرق آسيا مثل فيسيل كوبي وماتشيدا اليابانيين، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وبوريرام يونايتد التايلندي، حيث تضيف هذه المشاركات أبعادا ثقافية متعددة تظهر في أساليب التشجيع، والملابس، وطرق التعبير عن الفرح والحماس داخل الملاعب. ويمتد هذا التفاعل إلى محيط الملاعب، إذ تتحول المناطق المجاورة إلى مساحات مفتوحة تلتقي فيها الجماهير وتتبادل الثقافات، في مشهد يعكس قدرة الرياضة على بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التقارب الثقافي.

وتسهم اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 في المملكة في تعزيز هذا البعد الثقافي ضمن الفعاليات الرياضية، من خلال تقديم تجربة متكاملة تعكس تنوع الهوية المحلية، وتستوعب الحضور الدولي، في نموذج يجسد تكامل الرياضة والثقافة في تنظيم الأحداث الكبرى.

وتبرز هذه البطولات الملاعب بوصفها منصات ثقافية حية، تتجلى فيها الفنون والرموز الوطنية وأنماط التعبير المختلفة، في مشهد يؤكد أن كرة القدم أصبحت لغة مشتركة تتجاوز الحدود، وتعكس ملامح الثقافة والهوية، وتعزز حضور الرياضة أداة فاعلة للتواصل بين الشعوب.