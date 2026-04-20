«بينالي الدرعية» تنال جائزة آرت بازل 2026

- بواسطة أيمن الوشواش - نالت مؤسسة بينالي الدرعية ميدالية فئة المتاحف والمؤسسات في جوائز آرت بازل 2026، تتويجا لدورها في دعم تطور الفن في المنطقة، وإبراز الفنون المعاصرة والفنون الإسلامية على الساحة العالمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نالت مؤسسة بينالي الدرعية ميدالية فئة المتاحف والمؤسسات في جوائز آرت بازل 2026، تتويجا لدورها في دعم تطور الفن في المنطقة، وإبراز الفنون المعاصرة والفنون الإسلامية على الساحة العالمية. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري أن التكريم يأتي تأكيدا على دور المؤسسة والتزامها بجمع الفنانين والمجتمعات والأفكار من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

