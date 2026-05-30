شكرا لقرائتكم خبر ندوة سعودية تناقش تحديات ترجمة المحتوى الإسلامي في "كتاب كوالالمبور 2026" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدار الندوة الإعلامي أحمد العلكمي، واستضاف فيها الأستاذ الدكتور وليد العمري المتخصص في الترجمة، والذي أكد أهمية الترجمة الدقيقة للمحتوى الإسلامي في إيصال الصورة الصحيحة عن الإسلام، وأن ترجمة المفاهيم الإسلامية تتطلب فهمًا عميقًا للسياقات الثقافية والدلالات الشرعية، بما يحافظ على أصالة المعنى ودقة الرسالة.
وتناول العمري أبرز التحديات المرتبطة بترجمة المصطلحات الإسلامية، محذّرًا من استخدام مفاهيم قد تنقل المصطلح إلى مرجعيات ثقافية مختلفة تؤثر في فهمه الحقيقي لدى المتلقي.
وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لتطوير أعمال الترجمة وتسريعها، لكنها لا تُغني عن المراجعة البشرية المتخصصة، مشددًا على المراجعة البصرية والتحريرية لضمان سلامة الترجمة وأمانة نقل الرسالة.
وفي ختام مشاركته تطرّق ضيف الندوة إلى دور تأهيل الكفاءات المتخصصة في ترجمة المحتوى الإسلامي، وتعزيز المبادرات التي تُعنى بترجمة المعارف والعلوم الإسلامية إلى مختلف اللغات.
وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي يحتضنها جناح المملكة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب، بهدف إبراز الحراك الثقافي السعودي وتعزيز التبادل الفكري مع مختلف الثقافات، وإثراء الحوار حول قضايا النشر والترجمة، في إطار البرنامج الثقافي الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال أيام المعرض الممتدة من 29 مايو حتى 7 يونيو 2026م بمقر المعرض في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة سعودية تناقش تحديات ترجمة المحتوى الإسلامي في "كتاب كوالالمبور 2026" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.