مكة المكرمة.. إرث حضاري متجدد يجمع الأصالة والإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد مكة المكرمة - بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام - عمقها التاريخي ومكانتها الروحية والثقافية، بوصفها واحدة من أبرز المدن التي تحتضن إرثا إنسانيا متفردا يمتد عبر آلاف السنين، ويشكل ركيزة محورية في الذاكرة الإسلامية والعالمية.

وتبرز العاصمة المقدسة نموذجا حيا للتراث المتجدد، حيث تتقاطع القيم الدينية مع الموروث الثقافي والعمراني، في ظل عناية مستمرة بصون مواقعها التاريخية وتوثيق عناصرها التراثية، بما يعزز حضورها على خارطة التراث العالمي، ويتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز العمق الحضاري.

وتضم مكة المكرمة عددا من المعالم والمواقع التي توثق فصولا من التاريخ الإسلامي، من بينها الأحياء التاريخية، والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، إلى جانب المتاحف والمراكز الثقافية التي تسهم في نقل هذا الإرث للأجيال، عبر أساليب حديثة تجمع الأصالة والتقنيات المتقدمة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها في تطوير مبادرات نوعية تعنى بحماية التراث المادي وغير المادي، من خلال برامج الترميم والتأهيل، وتنظيم الفعاليات الثقافية والمعارض التفاعلية، وتوظيف التقنيات الرقمية في عرض المحتوى التراثي، بما يثري تجربة الزوار، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموروث الوطني.

ويشكل اليوم العالمي للتراث مناسبة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والتعليمية في مكة المكرمة، في نشر ثقافة التراث وتعزيز الانتماء، عبر تنظيم الندوات وورش العمل الموجهة لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقيمة إرثه الحضاري.

وتؤكد هذه الجهود المكانة الفريدة التي تحظى بها مكة المكرمة، ليس فقط بصفتها قبلة للمسلمين، بل منارة حضارية وثقافية، تتجدد فيها معاني التراث، وتقدم نموذجا متكاملا يجمع حفظ الماضي واستشراف المستقبل.