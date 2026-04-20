أمانة الباحة توزع «باركود» للمواقع والمعالم التراثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة الباحة، مبادرة نوعية بمناسبة اليوم العالمي للتراث تهدف إلى تعزيز الوعي بالمواقع التراثية في المنطقة وإبراز ما تزخر به من مقومات حضارية وثقافية تعكس عمق تاريخها وأصالتها.

أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن المبادرة تتضمن توزيع رمز استجابة سريعة «باركود» يتيح الوصول إلى خريطة تفاعلية شاملة لمنطقة الباحة تبرز أبرز المواقع والمعالم التراثية بما يمكن الزوار والأهالي من استكشافها بسهولة ويسر والتعرف على تفاصيلها التاريخية والثقافية عبر وسائل تقنية حديثة.

وبين أن المبادرة تسهم في تحسين تجربة الزائر وتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول المواقع التراثية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على هذه المواقع وصونها بوصفها جزءا أصيلا من تاريخ وهوية المملكة. وذكر الدكتور السواط، أن الأمانة بالتعاون مع البلديات المرتبطة بها نفذت خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لعدد من المواقع التراثية.