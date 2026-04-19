تكنولوجيا: تكنو تكشف عن المواصفات الأساسية لهاتف Pop X 5G قبل إطلاقه الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تكنو رسمياً عن الميزات الأساسية لهاتفها المنتظر Pop X 5G من خلال صفحة ترويجية قبل موعد إطلاقه الرسمي المقرر في العشرين من شهر أبريل الجاري في السوق الهندي. ويأتي هذا الإصدار بتصميم مميز ومستوحى بشكل كبير من هواتف بيكسل 10، حيث يتميز بإعداد كاميرا أفقية على شكل كبسولة مع إطار للكاميرا الخلفية مصنوع من الألومنيوم المتين من السلسلة السادسة المستخدمة في صناعة الطيران لضمان جودة التصميم. ورغم تكتم تكنو على المواصفات الدقيقة لعدسات الكاميرا حتى الآن، إلا أنها أكدت توفر الهاتف بخيارين رائعين من الألوان لتلبية أذواق المستخدمين وهما الأزرق والأخضر.

و يتميز الهاتف الجديد بشهادة الحماية العسكرية الصارمة MIL-STD-810H إلى جانب معيار IP64 Pro لمقاومة الغبار ورذاذ الماء لحماية الجهاز في مختلف الظروف اليومية. ويستمد هذا الهاتف طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطاً لتوفير فترات استخدام طويلة، مع غياب أي إشارات لدعم الشحن اللاسلكي. وإلى جانب هذه البطارية العملاقة، يأتي الهاتف مزوداً بتقنية USRP 3.0 المتقدمة التي تؤكد تكنو قدرتها على تحسين سرعات الشبكة بشكل مذهل يصل إلى ثمانية أضعاف لتوفير بث أكثر سلاسة واتصال موثوق وتنزيلات أسرع.

فقد أكدت القوائم الحالية أن الجهاز سيتوفر بخيارين متميزين يضمان ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت لضمان تشغيل التطبيقات بسلاسة وكفاءة عالية. ورغم هذه التسريبات المشوقة، لم تكشف الموقع الرسمي للشركة عن أي تفاصيل تتعلق بالأسعار النهائية للهاتف حتى هذه اللحظة. وستظل المواصفات الأساسية الأخرى مثل دقة الشاشة وقدرات المعالج والتفاصيل الكاملة للكاميرا طي الكتمان، مما يجعلنا في حالة ترقب وانتظار لحين الكشف الشامل عنها خلال حدث الإطلاق الرسمي المقرر إقامته في العشرين من شهر أبريل.