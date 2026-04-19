تكنولوجيا: OneXPlayer تؤكد الإطلاق العالمي لجهاز الألعاب المحمول الجديد OneXPlayer X2 Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت OneXPlayer رسمياً عن استعدادها لإطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد OneXPlayer X2 Mini في الأسواق العالمية قريباً. ويأتي هذا الجهاز المتطور ليمثل بديلاً قوياً ومنافساً شرساً لجهاز لينوفو Legion Go 2 المتاح حالياً، حيث سيعتمد على معالجات AMD Strix Halo الجبارة لتقديم أداء رسومي فائق. وكانت الشركة قد مهدت لهذا الإطلاق عبر التشويق له في البداية على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، قبل أن تقوم بنشر نفس المقطع الترويجي على قناتها العالمية عبر منصة يوتيوب لتؤكد بذلك خططها الطموحة لتوفير هذا الإصدار القوي للمستخدمين واللاعبين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب المقطع التشويقي الرسمي سيأتي الجهاز الجديد محملاً بمجموعة من الميزات الاستثنائية التي تلبي تطلعات اللاعبين المحترفين، والتي تشمل أزراراً دقيقة وعصي تحكم سعوية مزودة بإضاءة RGB جذابة ومحفزات لعب ثنائية المرحلة لضمان أقصى درجات التحكم والاستجابة في مختلف الألعاب. ولتوفير تجربة بصرية غامرة، تم تزويد الجهاز بشاشة واسعة من نوع OLED يبلغ مقاسها 8.8 بوصة وتدعم معدل التحديث المتغير، وهي نفس الشاشة الرائعة المستخدمة في جهاز لينوفو المنافس، وكل هذا العتاد القوي يستمد طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 85 واطاً في الساعة لضمان فترات لعب متواصلة وطويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

وإلى جانب الأداء القوي والمواصفات المبهرة، تسوق الشركة لجهاز OneXPlayer X2 Mini على أنه جهاز ذكي يجمع بين ثلاث وظائف في تصميم واحد مبتكر وعملي لتعزيز الإنتاجية والترفيه. ولتحقيق هذه الغاية بفاعلية، تخطط الشركة لبيع ملحق لوحة مفاتيح قابلة للفصل بشكل منفصل على غرار ما فعلته في سلسلة أجهزتها السابقة لتوفير مرونة أكبر في الاستخدام وتحويله إلى حاسوب محمول صغير عند الحاجة. ورغم هذه الإعلانات التشويقية الرسمية والتأكيد على اقتراب موعد الإطلاق العالمي للجهاز، إلا أن الشركة لا تزال تتكتم حتى هذه اللحظة عن تحديد الموعد الدقيق والرسمي لطرحه الفعلي في الأسواق التجارية.