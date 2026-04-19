شاهد بالصورة والفيديو.. ظاهرة زواج كبار السن تشعل مواقع التواصل بالسودان.. رجل “سبعيني” يتزوج من فتاة “عشرينية” ويغازلها بلقطات رومانسية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مؤخراً بمقاطع فيديو لزواج رجال, كبار في السن من فتيات, صغار في أعمار أحفادهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زواج رجل, في السبعين من عمره, من فتاة في العشرين من عمرها, حسب تقديرات متداولو الفيديو.

العريس, السبعيني, ظهر في لقطات متداولة وهو يغازل عروسته, بطريقة رومانسية, أثارت سخرية الجمهور على السوشيال ميديا بالسودان.

