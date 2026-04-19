تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسمياً عن هاتفها الجديد Legion Y70 المخصص للألعاب بتصميم عصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو رسمياً عن النسخة المحدثة من هاتفها المخصص للألعاب Legion Y70 في أول تحديث لهذه السلسلة منذ عام 2022. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الإعلانات التشويقية وظهور الهاتف في حدث تقني خلال شهر مارس الماضي في الصين. وتظهر الصور الجديدة أن تصميم الهاتف الذكي يتشابه إلى حد كبير مع هاتف موتورولا إيدج 70، حيث يتميز بوحدة كاميرا خلفية مستطيلة الشكل تضم إعداداً ثلاثي العدسات. وسيتوفر الهاتف الجديد بخيارين من الألوان وهما الأبيض والأسود مع لمسة نهائية بارزة الملمس تشبه تلك الموجودة في حاسوب الشركة اللوحي Legion Tab Gen 5 لتوفير قبضة محكمة ومريحة للاعبين.

ورغم أن لينوفو لم تشارك المواصفات التقنية الكاملة للهاتف حتى الآن، إلا أن الصور المعلنة تشير بقوة إلى أن الكاميرا الخلفية الأساسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل لضمان التقاط صور عالية الجودة. وفيما يخص الأداء، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف سيعتمد على معالج كوالكوم الرائد والجديد كلياً، ولكن بالنظر إلى تاريخ السلسلة واعتمادها الدائم على أقوى المعالجات، فمن المتوقع أن يقدم أداءً جباراً. وألمحت لينوفو أيضاً إلى تركيزها الكبير على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف المنتظر، مع احتمالية إضافة زر مخصص لتفعيل هذه الميزات الذكية ليقف كمنافس شرس وقوي أمام سلسلة هواتف RedMagic 11 Pro الرائدة في عالم الألعاب.

و تستعد لينوفو للإعلان الشامل عن كافة تفاصيل ومواصفات هذا الهاتف المخصص للألعاب خلال حدثها التقني الكبير المقرر عقده في الصين في التاسع عشر من شهر مايو من العام الجاري 2026. ولن يقتصر هذا الحدث المنتظر على الكشف عن الهاتف فحسب، بل تعتزم لينوفو أيضاً استغلال هذه المناسبة لإطلاق حاسوبين لوحيين جديدين كلياً ينتميان لنفس السلسلة المخصصة للألعاب، واللذين سيأتيان بأحجام شاشات أكبر من الإصدار الأخير لتوسيع خيارات المستخدمين وتلبية كافة احتياجاتهم الترفيهية بشكل متكامل.