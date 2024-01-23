أخيراً، كاظم الساهر يطرح ألبومه “مع الحب”.. ومفاجأة بانتظار جمهوره خلال ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار وترقب، قرر النجم العراقي كاظم الساهر أخيراً، طرح ألبومه الجديد “مع الحب” في يوم عيد الحب، الأربعاء 14 فبراير.

وأعلن كاظم الساهر عن موعد صدور الألبوم من خلال صفحته الرسمية على “إنستغرام” حيث أتاح رابط الطلب المسبق على العمل، مرفقاً في أعلى الصفحة.

وفي منشور له، أعلن “القيصر” عن صدور أولى أغنيات ألبوم “مع الحب”، وهي قصيدة بعنوان “يا وفية”، خلال ساعات، وتحديداً بعد غد الخميس 25 يناير الجاري، وعلّق قائلاً: “ترقبوا جديدي قريباً، الرجاء الضغط على الرابط في البايو لتكونوا على اطلاع أولاً بأول”.

وقام كاظم الساهر بتصوير قصيدة “يا وفية” في مدينة إسطنبول التركية مع مخرج أميركي، تمهيداً لصدور الألبوم، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، الذي قدم للساهر قصيدتين أخريين ضمن أغاني الألبوم، إحداهما بعنوان “لا تظلميه”.

الجدير ذكره أن كاظم الساهر يتعاون في ألبومه الغنائي المنتظر، مع شركة “بنش مارك” السعودية في أولى تجاربها الإنتاجية، والتي بدورها تعاقدت مع شركة أميركية، تتولى تسويق وتوزيع الألبوم، الذي يضم 13 قصيدة غنائية باللغة العربية الفصحى.

وكتب أشعار القصائد العشرة المتبقية من أغاني الألبوم، كلٌّ من: الشاعر الراحل نزار قباني، وله ثلاث قصائد، إضافة إلى قصيدة من كلمات الساهر نفسه، في ثانية تجاربه في كتابة القصيدة الفصيحة بعد قصيدة “الحياة”، وقصيدتين للشاعرة الفلسطينية المقيمة في دبي دارين شبير، وقصيدة للشاعرة اليمنية جمانة، وقصيدة “أعود إليك” للشاعر الفلسطيني المقيم في أبوظبي خليل عيلبوني، وقصيدة “إن ترحلوا” للشاعر العراقي داوود الغنام، إضافة إلى قصيدة للشاعر العراقي أسعد الغريري، وقد يضيف الساهر قصيدة “عيد ميلادي”، للشاعر السوداني ياسر البيلي، إلى أغنيات الألبوم.

وجميع قصائد الألبوم من ألحان كاظم الساهر، وتولى توزيعها موسيقياً اللبناني ميشال فاضل.

وكان الساهر قد أطلق، مؤخراً، أغنية “Hold Your Fire” باللغة الإنجليزية، تضامناً مع أهالي قطاع غزة، بهدف إيصال صوت الإنسانية والألم والموت والحرمان، الذي يعانيه سكان قطاع غزة إلى العالم.