ميرنا وليد - بيروت - بعد مصالحتهما في حفل "ليلة نجمات العرب"، قدمت الفنانة السوربة أصالة إعتذار علني للفنانة المصرية أنغام خلال بودكاست شاركتا فيه على هامش فعاليات موسم الرياض.

وقالت أصالة: "أنا أسأت لنفسي أولا وكنت مش مرتاحة فعادي أكون زعلت صديقتي وحقك عليا انتي مفيش منك في الدنيا وصداقتنا بتعني لي جدا بحبك وبحترمك جدا والاحترام اللي عندي تجاهك ما انقطعش ولا لحظة"، لترد عليها أنغام: "أصالة شخصية مش هتتكرر وبشوف إنها جات مرة واحدة وأنا اعرفها من زمان واحنا كنا قريبيين وأصحاب أوي وحاسين ببعض شوية زيادة لأننا قريبيين في السن ومتشابهين في الظروف بدأنا احنا الاتنين أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسئوليات بسرعة أوي فالظروف دي بتخلي الناس تحس ببعض وتقديري لينا كمغنية وكفنانة عمري ما شوفتها غير عظيمة وبشوفها صوت مالوش شبه، أداء مالوش شبه عالمسرح ولما زعلنا كان الزعل كبير على قد ما كنت بحبها".

كانت هذه تفاصيل خبر رسائل حب بين أصالة وأنغام بعد مصالحتهما.. وهذا ما قالتاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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