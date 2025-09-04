الفرق بين الأكريليك والجل إكستنشن وما مضارهما على المدى الطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - من منا لا تحب أن تبدو يداها بأجمل إطلالة وأن تكتمل أنوثتها بتفاصيل صغيرة تضيف لها سحراً لا يُقاوَم؟ فالأظافر ليست مجرد جزء من اليد، بل هي انعكاس لشخصيتك وأناقتك واهتمامك بذاتك. ولأننا نعيش في زمن أصبحت فيه تقنيات التجميل في متناول اليد، لم يعُد الحصول على أظافر طويلة ومرتبة حلماً بعيداً، بل صار خياراً سهلاً وسريعاً بفضل الأكريليك و الجل إكستنشن.

لكن مع وفرة هذه الخيارات، تبدأ الحيرة: أيهما أفضل؟ أيهما يناسب احتياجاتك أكثر؟ وهل هناك أضرار جانبية يجب أن تضعيها في الاعتبار؟

إن الاهتمام بجمالك لا يقتصر فقط على الشكل الخارجي، بل يتطلب وعياً بما تستخدمينه من منتجات وأساليب تجميلية؛ لأنها قد تمنحك لمسة أنيقة مؤقتة، لكنها في الوقت ذاته تترك أثراً في صحتك وجمالك الطبيعي على المدى البعيد؛ لذلك دعينا نبحر معاً في تفاصيل الفرق بين الأكريليك والجل، مع التطرق إلى الجوانب السلبية التي قد تواجهك؛ حتى تكوني على دراية كاملة قبل اتخاذ أي قرار.

أولاً: الأكريليك – القوة والصلابة

من عرض جونسون Johnson -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

الأكريليك هو مزيج من مسحوق خاص وسائل يشكل معاً طبقة صلبة يتم تطبيقها على الأظافر الطبيعية.

يشتهر بقوة تحمله وصلابته، وهو الخيار المفضل لكثير من النساء اللواتي لا يردن أن تتعرض أظافرهن للكسر بسهولة.

يتميز بإمكانية تشكيله على أي طول أو شكل، سواء أردت أظافر مربعة أو لوزية أو مستطيلة.

يحتاج الأكريليك إلى صيانة منتظمة كل أسبوعين تقريباً لملء الفراغات الناتجة عن نمو الظفر الطبيعي.

ثانياً: الجل إكستنشن – اللمسة الطبيعية

من عرض سيمكاي Simkhai -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

الجل عبارة عن مادة هلامية شفافة أو ملونة يتم وضعها على الأظافر على طبقات ثم تجفف تحت جهاز الأشعة فوق البنفسجية (UV).

يمنح الأظافر مظهراً أكثر طبيعية ونعومة مقارنة بالأكريليك.

يتميز بمرونته، وهو ما يجعله مريحاً أكثر في أثناء الحركة، لكنه أقل صلابة من الأكريليك.

يحتاج أيضاً إلى صيانة دورية كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

الفروق الأساسية بين الأكريليك والجل

المظهر: الأكريليك يبدو أكثر سماكة، أما الجل فيمنح إطلالة طبيعية ولامعة. المتانة: الأكريليك أكثر صلابة لكنه قد يبدو أقل طبيعية، لكن الجل مرن وأنيق. التطبيق: الأكريليك يحتاج لمزج يدوي للمواد، في حين الجل يثبت بالأشعة. الإزالة: إزالة الأكريليك قد تكون أصعب وتستغرق وقتاً أطول من إزالة الجل.

مضار الأكريليك والجل إكستنشن

على الرغم من جمالهما؛ فإن هناك جانباً سلبياً يجب الانتباه له:

إضعاف الأظافر الطبيعية

التركيب المتكرر يسبب ترقق الظفر الطبيعي وضعفه.

قد تلاحظين أن أظافرك تصبح هشة بعد إزالة الأكريليك أو الجل.

العدوى الفطرية والبكتيرية

أي فراغ بين الظفر الطبيعي والمادة الاصطناعية قد يصبح بيئة مناسبة للفطريات.

عدم تعقيم الأدوات المستخدمة يزيد من خطر العدوى.

المواد الكيميائية

الأكريليك يحتوي أحياناً على مركبات قوية قد تسبب حساسية الجلد أو تحسسه.

الجل يتطلب التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية، وهو ما قد يؤثر في صحة الجلد على المدى الطويل.

التكلفة والوقت

صيانتهما المستمرة تتطلب زيارات متكررة لصالون التجميل؛ ما قد يكون مرهقاً مادياً وزمنياً.

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نصائح لتقليل الأضرار

استخدام واقٍ شفاف خاص للأظافر

إليك مجموعة نصائح عملية لتقليل أضرار الأكريليك والجل إكستنشن على الأظافر: