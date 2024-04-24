مدرب زد: هدفي البقاء بالمربع الذهبي هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد عن الكثير من الملفات المهمة بالفريق وذلك عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى.

وقال محدي عبدالعاطي:" فريق زد يمتلك إمكانيات جيدة ومجموعة شابة من اللاعبين ولكن الخبرات قليلة وتتمثل في محمد سمير ومصطفى زيكو رغم أنه لعب دوري ممتاز لمدة موسم واحد فقط".

وتابع:" بدايتنا في الدوري كانت موقفة ونجحنا في الاستمرار حتى وصلنا إلى مركز مريح في الوقت الحالي، لكن الترتيب الحالي خادع نظرا لعدم وجود الأهلي والزمالك في المراكز المتقدمة".



وأردف تصريحاتخ:" أهدرنا 10 نقاط في الدقيق 90 من المباريات نظرا لنقص خبرات اللاعبين، وبدأنا العمل على هذه النقطة لزيادة تركيز اللاعبين وضرورة تنبيههم في الدقائق الأخيرة وهو ما نجحنا في تلافيه خلال أخر 3 مباريات عقب مبارة الأهلي.



وأكمل مجدي عبدالعاطي:" لدينا مجموعة مميزة من الناشئين سيكون لهم دور في الفترة المقبلة مع الفريق، وفكر النادي هو تصدير اللاعبين للأندية الأوروبية ومنتخب مصر، وليس لدينا أزمة في عملية بيع وشراء اللاعبين، خصوصا وأن النادي أموره مستقره ماديا وإداريا.

وأردف:" عندما نصل إلى هدفنا وأي لاعب وصل إليه عرض سنقوم بمناقشته مع الإدارة وليس لدينا أزمة في هذا الأمر.



كما أكد ان تقييم المدربين في مصر يكون لحظي وفقا لنتائج المباريات، ولكن في زد التقييم مختلف تماما، بعد صعودي بالفريق للدوري الممتاز وأثناء توقيع العقد كنت أتوقع أن يتم التوقيع لمدة موسم لكنهم أبلغوني بالتوقيع لموسمين وهو أمر يعكس ثقة المجلس في الجهاز الفني واستقرار النادي.



مشددا انه كانت هناك بعض الأنباء حول رحيلي ووجود مدربين مرشحين لخلافتي في الفريق وعندما رأيت هذه الأنباء أرسلتها إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة وأكد لي أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة وأن النادي مستقر تماما ويثق في قدراته.



وأختتم تصريحاته:" هدفي عدم الخروج من المربع الذهبي للدوري هذا الموسم، رغم صعوبة المنافسة هذا الموسم، وإن كان التواجد في مركز مريح بالدوري بعيدا عن صراع مراكز الهبوط أمر جيد في موسمنا الأول