كولر يستبعد ثلاثي الأهلي من مواجهة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف من قائمة الأهلي أمام الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

تأهل لنهائي أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي بينما صعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.